Emine Erdoğan, lider eşleriyle bir araya geldi

?Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Liderler Zirvesi nedeniyle Taşkent'te temaslarına devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, lider eşleriyle birlikte 'Çocuklar ve Gençler İş Başında - Orta Asya'da İklim Değişikliği Uluslararası Forumu'na katıldı.

?Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Liderler Zirvesi nedeniyle Taşkent'te temaslarına devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, lider eşleriyle birlikte 'Çocuklar ve Gençler İş Başında - Orta Asya'da İklim Değişikliği Uluslararası Forumu'na katıldı.

Emine Erdoğan forumla ilgili 'Dünya Çocuk Günü çerçevesinde düzenlenen 'Çocuklar ve Gençler İş Başında - Orta Asya'da İklim Değişikliği Uluslararası Forumu'na katıldık. BM yetkililerinin ve farklı ülke bakanlarının da katılımcısı olduğu forumda çevre eğitiminin teşvik edilmesi, iklim kriziyle mücadelede çocukların ve gençlerin rolünün önemi ele alındı.

6 yıl önce başlattığımız Sıfır Atık projesinin en önemli hedef kitlesi aynı zamanda da ana aktörü olan çocuklar ile gençlerimiz için Türkiye'de yürütülen çevre ve iklim çalışmalarını anlattım. Hepimize emanet olan çocuklarımızın ve geleceğinin konuşulduğu bu anlamlı program vesilesiyle bir kez daha Filistinli çocukların vicdansızca hayattan koparıldığı acı tabloyu dile getirdim.

En büyük dileğim; isimlerini şehit listelerinde değil, madalyaların, insanlığın yararına icatların, kitapların, sanat eserlerinin üzerinde görmek. İklim krizini asıl muhatabı durumundaki çocuklar açısından ele alan forumun tüm insanlığa hayırlı olmasını temenni ediyor, Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti'ne, Zamin Uluslararası Kamu Vakfı'na, UNICEF'e ve programda emeği geçenlere teşekkür ediyorum? açıklamasını yaptı.