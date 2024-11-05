Üye Girişi
Haberler

Emine Erdoğan: Kırgızistan ile sağlık alanında da iş birliklerinin artmasını diliyorum

Emine Erdoğan: Kırgızistan ile sağlık alanında da iş birliklerinin artmasını diliyorum
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Ulusal Anne ve Çocuk Koruma Merkezi'nde geleceğin nesillerine hizmet eden yüce bir çatı altındaydık.

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Ulusal Anne ve Çocuk Koruma Merkezi'nde geleceğin nesillerine hizmet eden yüce bir çatı altındaydık. Her alanda olduğu üzere sağlık alanında da ülkelerimiz arasındaki iş birliklerinin gelişerek artmasını diliyorum" dedi.

Emine Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova, Kırgızistan'dan yılda 35 bin kadın ve çocuğun tedavi gördüğü, 150 binden fazla çocuğa sağlık danışmanlık hizmeti veren başkent Bişkek'teki Ulusal Anne ve Çocuk Koruma Merkezi'ni ziyaret etti.

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Bubucan Arıkbayeva ve Merkezin Müdürü Şairbek Suleymanov'un eşliğinde, Sağlık Bakanlığına bağlı Ulusal Anne ve Çocuk Koruma Merkezi'ne Aygül Caparova ile ziyarette bulunan Emine Erdoğan, merkezde tedavi gören annelere ve çocuklara geçmiş olsun dileklerini iletti, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmaları temennisinde bulundu.

DOKTORLARDAN EMİNE ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Anne ve çocuk hasta bölümlerindeki ziyaretinin ardından Emine Erdoğan, doktorların bulunduğu alana geçti. Erdoğan, merkez bünyesinde görev yapan doktorlar ve sağlık görevlileriyle kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Doktorlar, Türkiye'nin kendilerine eğitim konusundaki desteklerinden ötürü Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Aygül Caparova himayelerinde açılan merkezin bünyesindeki hastanelerde 300 doktor, 600 hemşire ve diğer destek personeli olmak üzere 1300 çalışan istihdam ediliyor. Yılda 5 bin bebeğin doğduğu, 35 bin kadın ve çocuğun tedavi gördüğü, 150 binden fazla çocuğa sağlık danışmanlık hizmetinin verildiği 749 yataklı merkezde, doğum, jinekoloji, neonatoloji, pediatri ve pediatrik cerrahi birimleri faaliyet gösteriyor.

'YÜCE BİR ÇATI ALTINDAYDIK'

Emine Erdoğan, programın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kırgızistan Devlet Başkanı'nın kıymetli eşi Aygül Caparova hanımefendi ile birlikte Ulusal Anne ve Çocuk Koruma Merkezi'nde geleceğin nesillerine hizmet eden yüce bir çatı altındaydık. Merkezde tedavi gören annelere ve çocuklara geçmiş olsun dileklerimizi ileterek en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ettik. Her alanda olduğu üzere sağlık alanında da ülkelerimiz arasındaki iş birliklerinin gelişerek artmasını diliyorum. Ülkenin en büyük ve kapsamlı sağlık merkezlerinden biri olarak annelere ve çocuklarına şifa kapısı olan hastanenin tüm emektarlarını gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

 Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu

Kurdelesini Erdoğan bizzat kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu

 Özgür Özel: Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı

"Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı"
41 ili kapsayan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı

41 ili kapsayan seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir Gece Masalı canlı izle! 5 Kasım Salı Bir Gece Masalı 9. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? 6 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Aslan, Yay, Boğa burcu yorumu! 6 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları CANLI ALTIN KURU 5 KASIM | Çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 9. Yargı Paketi çıktı mı, Meclis'ten geçti mi? Yeni Yargı Paketi maddeleri neler, denetimli serbestlik var mı? İrfan Alış neden öldü? İrfan Alış kimdir, kaç yaşındaydı? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 5 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! SON DAKİKA: ABD SEÇİMİNDE KİM ÖNDE? ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? MASTERCHEF KADAYIF DOLMASI TARİFİ | Kadayıf dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler? MASTERCHEF ISLAMA KÖFTE TARİFİ | Islama köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler? MASTERCHEF MUMBAR DOLMASI TARİFİ | Mumbar dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler? TÜPRAŞ HİSSELERİ DÜŞTÜ MÜ? Tüpraş hisseleri işleme kapatıldı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.