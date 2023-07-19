Emine Erdoğan Katara Camii'ni gezdi
Dünya Haberleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Körfez Turu'nda eşlik eden Emine Erdoğan Katar'da Katara Kültür Köyü'ne geçerek dünyaca ünlü Türk camii tasarımcısı Zeynep Fadıloğlu tarafından tasarlanan Osmanlı döneminin mimarisini taşıyan Katara Camii'ni (Mavi Mescid) gezdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Körfez Turu'nda eşlik eden Emine Erdoğan Katar'da Katara Kültür Köyü'ne geçerek dünyaca ünlü Türk camii tasarımcısı Zeynep Fadıloğlu tarafından tasarlanan Osmanlı döneminin mimarisini taşıyan Katara Camii'ni (Mavi Mescid) gezdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya