Emine Erdoğan'ın Himayesinde Türk Mutfağı Haftası Atina'da Kutlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği konutunda tertiplenen etkinlikte Hatay mutfağı tanıtıldı.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Türk şeflerince hazırlanan Hatay'a ait 25 geleneksel lezzet konukların beğenisine sunuldu.

Etkinliğe, bugün görevini halefine devreden eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Frangoyannis ile görevini halefine devreden eski Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, üst düzey Yunan yetkililer, Atina'daki diplomatlar, ünlü şefler, gastronomi yazarları, gazeteciler ve Türk vatandaşlarından oluşan 120 kişilik bir davetli grubu katıldı.

Büyükelçi Çağatay Erciyes, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk mutfağının dünyanın en zengin, ekolojik ve sürdürülebilir mutfakları arasında yer aldığını, 1000 yılı aşkın kadim bir geçmişinin bulunduğunu ifade etti.

Bu sene tanıtımı yapılan Hatay mutfağının, Anadolu'nun yerel lezzetleri ile Osmanlı saray mutfağının birleşimi olduğunu vurgulayan Büyükelçi Erciyes, Hatay'ın UNESCO tarafından 2017'de gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edildiğine de dikkati çekti.