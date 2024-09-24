Üye Girişi
Haberler

Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Verimli Bir Görüşme Gerçekleştirdi

Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Verimli Bir Görüşme Gerçekleştirdi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinde Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Görüşmede, BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu çerçevesinde atık yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri ele alındı. Emine Erdoğan, Guterres'i Azerbaycan'daki COP29 marjında yapılacak Danışma Kurulu meetingine davet etti.

ABD ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın António Guterres ile BM Genel Merkezi'nde verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Başkanlığını yürüttüğüm BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu çerçevesinde küresel ölçekte atık yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik çalışmalarımızı ele aldık. Bu vesileyle Sayın Guterres'i, Azerbaycan COP29 marjında gerçekleştirmeyi öngördüğümüz Danışma Kurulumuzun 3'üncü resmi toplantısına davet ettim. Sayın Genel Sekreter'e, Danışma Kurulumuzun faaliyetleri doğrultusunda gösterdiği güçlü destek için şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Uluslararası İlişkiler Recep Tayyip Erdoğan Antonio Guterres Emine Erdoğan Azerbaycan Politika Çevre Dünya

BM'deki İsrail temsilcileri Erdoğan'ı böyle dinlediler

BM'deki İsrail temsilcileri Erdoğan'ı böyle dinlediler

 Erdoğan'dan ABD'ye net mesaj: Yanında değil karşısında durun

ABD'ye çok net mesaj: Yanında değil karşısında durun

 Çevredeki vatandaşlar ayıramadı! Belediye başkanı ve oğlundan meydan dayağı

Vatandaşlar ayıramadı! Belediye başkanı ve oğlundan meydan dayağı
Tam 17 ton ele geçirildi! 'Ya yakalanmasalardı' dedirten görüntüler

'Ya yakalanmasalardı' dedirten görüntüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid Alaves maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Alaves geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Muslera PAOK maçında neden yok? Muslera cezalı mı, sakat mı, yedek mi? Real Madrid Alaves maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Real Madrid Alaves golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Bahar dizisi Süreyya kimdir? Bahar Büşra Pekin hangi rolde oynuyor? Arveles ateş düşürür mü? Kızıl Goncalar yeni sezon ne zaman başlayacak? Galatasaray Panathinaikos CANLI izle! Galatasaray Panathinaikos basket kaç kaç, kim yendi? S Sport CANLI izle! (REAL MADRİD ALAVES) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki MasterChef eleme adayları kim? 24 Eylül Salı bugün kim potaya gitti? Real Madrid Alaves maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Alaves maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });