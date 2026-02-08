Emine Erdoğan, Ürdün Kralı ve Kraliçesi'nin Türkiye ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah ile eşi Ürdün Kraliçesi Rania Al Abdullah'ın Türkiye'ye resmi ziyaretine ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah ile eşi Ürdün Kraliçesi Rania Al Abdullah'ın Türkiye ziyaretinden görüntüler paylaşarak, "Türkiye ile Ürdün arasındaki kadim bağların, karşılıklı güven ve saygı temelinde daha da kökleşmesini temenni ediyorum" dedi.