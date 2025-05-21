Emine Erdoğan, Macaristan'da kültürel programa katıldı

Emine Erdoğan, Macaristan'da kültürel programa katıldı
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan'da katıldıkları kültürel programa ilişkin paylaşımda bulundu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan'da katıldıkları kültürel programa ilişkin paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi vesilesiyle misafir oldukları Macaristan'da, tarih ile kültürün harmanlandığı anlamlı bir programa liderler ve değerli eşleriyle birlikte katıldıklarını kaydetti. Emine Erdoğan, paylaşımında, "Gönülden hissedilen misafirperverlikleri ve zarif ev sahiplikleri için dost ve kardeş ülke Macaristan'a teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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