Üye Girişi
Haberler

Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Temsilcisi ile Çocuklar İçin Barış ve Eğitim Üzerine Görüştü

Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Temsilcisi ile Çocuklar İçin Barış ve Eğitim Üzerine Görüştü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BM 79. Genel Kurulu için ABD'ye giden Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Najat Maalla M'jid ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye'deki çocukların eğitimi ve Gazze ile Lübnan'daki çocukların karşılaştığı zorluklar ele alındı. Emine Erdoğan, barışın sağlanması ve çocukların güvenliği için iş birliği alanlarında fikir alışverişinde bulundu ve Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye giden Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Najat Maalla M'jid ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Najat Maalla M'jid ile Türkevi'nde bir araya geldik. Geçmişten günümüze ülkemizde çocuklar için yürütülen bilhassa kız çocuklarımızın eğitimine yönelik hayata geçirilen projeleri anlattım. Gazze'de şimdi de Lübnan'da yaşanan İsrail bombardımanlarında ve savaşın hüküm sürdüğü tüm bölgelerde çocukların maruz bırakıldığı acı durumu ele aldık. Ortak temennimiz bilhassa çocukların sağlığı, güvenliği ve huzuru için barışın acilen tesis edilmesi yönünde. Küreselleşme yolunda ilk adımlarını atan Gönül Elçileri projemize dair birikim ve tecrübelerimizi paylaştım. İş birliği alanlarımız hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Bu vesileyle Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak gelecek nesillerimiz adına önemli bir söz veren Sayın M'jid'e, gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Uluslararası İlişkiler Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Emine Erdoğan Dış Politika New York Politika Türkevi Çevre Dünya

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma: Tutuksuz yargılanmama karar verilsin

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma

 Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem

"Dinamit fıçılarının üzerinde oturuyorlar" dediği il fena sallandı

 İzmir'de alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

Kentin ortasında alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği anlar kamerada
Müge Anlı'da kan donduran cinayet itirafı! Canlı yayında gözaltına alındı

Müge Anlı'da kan donduran cinayet itirafı! Canlı yayında gözaltına alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masterchef 25 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Beşiktaş'ın Ajax maç kadrosu belli oldu! Beşiktaş kadrosunda kimler var? Az önce deprem mi oldu? Bitlis'te 25 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? SON DAKİKA: Bitlis'te deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü ne? AÖF güz dönemi kayıt yenileme tarihi ne zaman? AÖF 2024-2025 kayıt yenileme tarihleri! Şeyda Yılmaz'ın vurulma anı ve nasıl öldü? Katil Yunus Emre Geçti'nin ifadesinde ne dedi? Ekim ayı güneş tutulması ne zaman 2024? Halkalı güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? PS5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro ne zaman gelecek? Tosuncuk olayı nedir? Tosuncuk (Mehmet Aydın) kimdir, suçu ne? İzmir'de kaza anı! İzmir'deki kaza nasıl oldu? Yaralı veya ölü var mı? Mehmet Aydın (Tosuncuk) kaç yıl ceza aldı? Tosuncuk davasında son durum nedir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });