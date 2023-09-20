Emine Erdoğan, ABD'de 'Türkiye Dokuma Atlası Programı'na katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu kapsamında yaptığı ziyarette eşlik eden eşi Emine Erdoğan, New York'ta Dokuma Atlası Programı'na katıldı.

Programa ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan, "Güçlü kurumlarımızın iş birliğinden doğan ' Türkiye Dokuma Atlası' projesi, Anadolu'nun binlerce yıllık dokuma hafızasını gün yüzüne çıkartmayı hedefliyor. Taşı, toprağı, tohumu ile yegane hazinemiz olan Anadolu, dokuma sanatının da özünü oluşturuyor. New York'ta Türkevi'nde gerçekleştirdiğimiz ' Türkiye Dokuma Atlası' etkinliğimizde, büyük bir gayretle koruduğumuz dokuma mirasımızı misafirlerimize tanıtma fırsatı bulduk. Türkiye'nin zengin, kültürel ve coğrafi özelliklerinin işlendiği renk renk, desen desen kumaşlar arasında adeta gizlenmiş bir dünyaya doğru yola çıktık. Kadim birikimlerimizi günümüze hitap edecek şekilde insanlığın evrensel mirasına kazandırmayı canıgönülden diliyor, programda emeği geçen herkesi kutluyorum" ifadelerini kullandı.