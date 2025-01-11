Üye Girişi
Haberler
ABD'yi yakan ateş sönmüyor! 'Can kayıpları artabilir, kitlesel yıkım yaşıyoruz'

"Can kayıpları artabilir, kitlesel yıkım yaşıyoruz"
Los Angeles'tan sonra şimdi de New York'ta yangın çıktı

Los Angeles'tan sonra şimdi de New York'ta yangın çıktı
Mark Zuckerberg'den Covid-19 aşısı itirafı: Saklamamız için zorladılar

Mark Zuckerberg'den Covid-19 aşısı itirafı: Saklamamız için zorladılar
Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlar gözaltına alınacak

Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlar gözaltına alınacak

Elon Musk ve AfD Lideri Alice Weidel'in Görüşmesi Tartışma Yarattı

Elon Musk ve AfD Lideri Alice Weidel'in Görüşmesi Tartışma Yarattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elon Musk'ın AfD lideri Alice Weidel ile gerçekleştirdiği çevrimiçi görüşme, nükleer enerji, göç ve eğitim konularını ele alırken tartışmalı ifadelerle dolu oldu. Weidel'in Hitler ile ilgili yaptığı açıklamalar ve Musk'ın AfD'ye destek vermesi, Almanya'da derin siyasi yankılar oluşturdu.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - ABD'li milyarder Elon Musk ve Almanya'nın aşırı sağcı partisi AfD'nin (Almanya için Alternatif) lideri Alice Weidel'in çevrimiçi görüşmesi, hem içerikleri hem de yarattığı siyasi yankılarla büyük tartışmalara yol açtı. Görüşmede nükleer enerji, göç, eğitim ve Almanya'nın siyasi durumu gibi konular ele alınırken, Weidel'in Adolf Hitler ve komünizmle ilgili yaptığı açıklamalar, tartışmanın en dikkat çeken noktası oldu.

Weidel, görüşme sırasında Hitler'in bir "komünist sosyalist tip" olduğunu savundu. Bu ifade, hem tarihsel gerçeklikle hem de mantıkla çeliştiği için sosyal medyada büyük tepki topladı. Weidel, Hitler rejimi sırasında komünistlerin zulme uğradığını ve öldürüldüğünü göz ardı ederek, bu söylemi üzerinden partisinin muhafazakar ve özgürlükçü bir parti olduğunu vurguladı.

Musk'tan AfD'ye destek

Elon Musk da AfD'ye olan desteğini yineledi ve "Almanya'yı sadece AfD kurtarabilir" dedi. Ayrıca seçmenlere, değişim için oy kullanmaları gerektiğini söyledi. Bu açıklama, Almanya'daki siyasi çevrelerde ve medyada büyük bir öfkeye neden oldu. Musk'ın daha önce de benzer açıklamalar yapması, AfD'nin seçim kampanyasında uluslararası bir figür olarak yer almasına yol açtı.

Göç ve eğitim eleştirileri

Weidel, Almanya'daki suç oranlarının göçmenler nedeniyle arttığını iddia ederek partisinin Yahudi topluluğunun "tek koruyucusu" olduğunu öne sürdü. Ayrıca, okullarda ve üniversitelerde gençlerin artık bilimsel ve teknik bilgi yerine "cinsiyet çalışmaları" gibi konularla ilgilendiğini iddia ederek eğitim sistemini eleştirdi. Bu söylem, AfD'nin Almanya'daki sosyal politikalar ve kültürel değişimlere yönelik sert eleştirilerinin bir devamı olarak değerlendirildi.

Orta Doğu ve İsrail hakkında yetersiz açıklamalar

Musk, Weidel'e Orta Doğu ve İsrail hakkındaki görüşlerini sorduğunda, Weidel bu konuyu "çok karmaşık" bularak yeterli bir yanıt veremedi. İsrail Devleti'nin var olma hakkını desteklediğini belirtse de bu konudaki belirsizliği eleştirilere neden oldu.

Federal Meclis ve AB'den inceleme

Federal Meclis yönetimi, bu görüşmenin yasa dışı parti bağışı veya seçim kampanyası kurallarını ihlal edip etmediğini inceleyeceğini duyurdu. Ayrıca Avrupa Birliği, AfD ile Musk arasındaki ilişkinin Almanya'daki siyasi süreçlere müdahale boyutunu değerlendireceğini açıkladı.

Tepkiler ve hukuki süreç

Alice Weidel'in açıklamaları ve Musk'ın AfD'ye verdiği destek, Almanya'da geniş çaplı bir siyasi ve toplumsal tartışma başlattı. Birçok siyasi figür ve analist, bu tür görüşmelerin dış müdahale ve kutuplaşmayı artırabileceği uyarısında bulundu.

Almanya ve AB düzeyinde, bu görüşmenin siyasi ve hukuki sonuçlarının yakından takip edileceği açıklandı. Görüşmenin ardından kamuoyunda AfD'nin aşırı sağcı politikaları ve Elon Musk'ın siyasi tarafsızlığı sorgulanırken, Almanya'da bu durumun seçim sürecine etkileri tartışılmaya devam ediyor.

Kaynak: ANKA / Dünya
img

Belediyelere ve kamuya yüzlerce personel alınacak
img

Açılışı Erdoğan yaptı! Turizm kentinde 2 saatlik yol 55 dakikaya indi
img

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel'in İsmet İnönü ile ilgili sözleri gündem oldu: Övdü mü yerdi mi belli değil

Özgür Özel'in İsmet İnönü ile ilgili sözleri gündem oldu
İsrailli bakan, insanlık dışı şartlarda tutulan Filistinli mahkumla dalga geçti

İnsanlık dışı şartlarda tutulan Filistinli mahkumla dalga geçti
Halil Konakcı, Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
O Ses Türkiye'nin yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor: Asla anlaşamazlar

O Ses'in yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elini öpen milletvekiline 200 TL harçlık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milletvekiline 200 TL harçlık
İsrail'in Suriye'ye 60 km'lik işgal planı ifşa oldu

İsrail'in yanı başımızda kurduğu skandal plan ifşa oldu

Son Dakika Haberleri

Yeni Ürdün Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu kimdir? Yakup Caymazoğlu hayatı ve biyografisi! İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Azerbaycan Büyükelçisi Birol Akgün kimdir? Birol Akgün hayatı ve biyografisi! Yeni Almanya Büyükelçisi Gökhan Turan kimdir? Gökhan Turan hayatı ve biyografisi! İstanbul elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Avcılar, Küçükçekmece, Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Yüreğir, Seyhan, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Akhisar, Yunusemre, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Şehitkamil, Şahinbey, Nizip elektrik kesintisi listesi Nilay diziden ayrıldı mı, çıktı mı (Kızılcık Şerbeti)? Nilay öldü mü? 12 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Yay, Balık, Oğlak, Terazi burcu yorumu! 12 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.