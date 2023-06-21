Elon Musk: Twitter yerel yasalara uymazsa kapatılırız

ABD'li iş insanı Elon Musk, Twitter'ın yerel hükümetlerin yasalarına uymaması halinde platforma erişimin kısıtlanabileceğini söyledi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Musk, Tesla'nın mümkün olan en kısa zamanda Hindistan'da olacağını fakat uygun zamanı beklediğini ifade etti. Modi'nin ABD ziyareti kapsamında gerçekleşen görüşmede, liderler ekonomi, savunma, teknoloji, eğitim ve iklim değişikliği gibi konuları ele aldı.

ABD'li iş insanı Elon Musk, Twitter'ın yerel hükümetlerin yasalarına uymaması halinde platforma erişimin kısıtlanabileceğini söyledi.

NDTV'nin haberine göre, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD ziyareti kapsamında New York'ta Tesla'nın CEO'su Musk ile görüştü.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Musk, Hindistan'ın umut vadeden bir geleceğinin bulunduğunu belirterek, Tesla'nın da mümkün olan en kısa zamanda Hindistan'da olacağını fakat uygun zamanı beklediğini ifade etti.

Musk, Hindistan piyasasına ilgi duyduğunu ve ülkenin geleceği hakkında heyecanlı olduğunu kaydetti.

Twitter yerel yasalara uymazsa platforma erişim kısıtlanabilir

Twitter'ın faaliyet gösterdiği ülkelerdeki yerel yasalara uyması gerektiğine işaret eden Musk, "Yerel hükümetlerin kanunlarına uymazsak kapatılırız. Bu yüzden yapabileceğimiz en iyi şey, herhangi bir ülkede kanunlara uygun çalışmak. Bunu yapmazsak engelleniriz ya da tutuklanırız." diye konuştu.

Bütün dünyayı, ABD olmaya zorlayamayacaklarını dile getiren Musk, "Yasalar çerçevesinde mümkün olan en iyi ifade özgürlüğünü sağlamak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Modi "Uluslararası Yoga Günü"ne katılacak

Hindistan Başbakanı Modi, ziyaret kapsamında New York'ta "Uluslararası Yoga Günü" kutlamalarına da katılacak.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen etkinlikte, Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, elçiler ve önde gelen kişiler de hazır bulunacak.

Modi'nin ABD ziyareti

Hindistan Başbakanı Modi, 4 gün sürecek ABD ziyareti kapsamında, New York'ta akademisyenler, iş ve bilim insanlarıyla bir araya geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, bugün Modi onuruna Beyaz Saray'da yemek verecek. Biden, yarın Modi'yi Beyaz Saray'da resmi törenle karşılayacak.

Liderler, ikili görüşmede ekonomi ve savunma ilişkilerinin yanı sıra teknoloji, eğitim, iklim değişikliği gibi konuları ele alacak.