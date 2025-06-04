Elon Musk, Trump'ın Vergi Tasarısını 'İğrenç Bir Rezalet' Olarak Nitelendirdi

Elon Musk, Trump'ın Vergi Tasarısını 'İğrenç Bir Rezalet' Olarak Nitelendirdi
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Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi ve harcama tasarısı hakkında sert eleştirilerde bulunarak, bu tasarının Amerikan bütçesine büyük zarar vereceğini belirtti.

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi tasarısını 'iğrenç bir rezalet' olarak nitelendirdi.

Beyaz Saray'daki görevinden istifa eden ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi ve harcama tasarısını 'iğrenç bir rezalet' olarak nitelendirdi. Musk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üzgünüm ama artık buna katlanamıyorum. Bu devasa, akıl almaz, yağma dolu Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet. Buna oy verenlere yazıklar olsun: Yanlış yaptığınızı biliyorsunuz. Bu yasa, zaten devasa olan bütçe açığını 2,5 trilyon dolara çıkaracak ve Amerikan vatandaşlarını dayanılmaz düzeyde sürdürülemez bir borç yükünün altına sokacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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