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Elon Musk, Trump'ın Seçim Kampanyasına 75 Milyon Dolar Bağışladı

Elon Musk, Trump'ın Seçim Kampanyasına 75 Milyon Dolar Bağışladı
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Amerikalı milyarder Elon Musk, Donald Trump'ın seçim kampanyasına son 3 ayda toplam 75 milyon dolar bağış yaptığı açıklandı. Musk, Trump'a destek verdiğini birçok kez dile getirmişti.

AMERİKALI milyarder Elon Musk'ın ABD başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump'ın seçim kampanyasına son 3 ayda toplam 75 milyon dolar bağış yaptığı açıklandı.

Federal Seçim Komisyonu'nun (FEC) güncel verilerine göre, ABD'li milyarder Musk, temmuz-ağustos-eylül aylarını kapsayan dönemde Trump'ın seçim kampanyasına toplam 75 milyon dolarlık bağış aktardı. Trump'a destek verdiğini birçok kez dile getiren ve kısa süre önce Cumhuriyetçi adayın bir seçim mitingine katılan Musk, Trump'ın yaz döneminde bağışlarının artmasında etkili oldu.

FEC'in son verilerine göre, Demokrat aday Kamala Harris son 3 aylık dönemde toplam 678 milyon dolar, Cumhuriyetçi Trump ise toplam 310 milyon dolar bağış topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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