Elon Musk'tan Trump'ın Seçimi Sonrası Mesaj
ABD'li milyarder Elon Musk, Donald Trump'ın resmi olmayan sonuçlara göre ABD'nin 47'nci Başkanı seçilmesinin ardından sosyal medya hesabından 'Gelecek fantastik olacak' paylaşımında bulundu.
ABD'li milyarder Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gelecek fantastik olacak" ifadesini kullandı.
Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın resmi olmayan sonuçlara göre, ABD'nin 47'nci Başkanı seçilmesinin ardından ABD'li milyarder Elon Musk, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Musk, "Gelecek fantastik olacak" dedi.
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