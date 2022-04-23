Elon Musk'tan Bill Gates'e hamile erkek emojisiyle gönderme

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk ile Microsoft'un kurucu arasındaki diyalog gündeme bomba gibi düştü. Musk ile Gates arasındaki yazışmaların sosyal medyaya sızdırılmasının yankıları sürerkek Elon Musk'tan yeni bir hamle geldi.

ELON MUSK YAZIŞMALARI DOĞRULADI

Musk ve Gates arasındaki konuşmanın görüntüleri Twitter'da Whole Mars Catalog adlı bir hesap tarafından tarafından paylaşılırken, Elon Musk etiketlenerek 'bu yazışmalar gerçek mi?' diye soruldu. Musk da sosyal medyada yayınlanan mesajların gerçek olduğunu açıklarken, mesaj kutularının rengi, yazışmaların Musk'ın telefonundan çekildiğini ortaya koydu.

"HAYIRSEVERLİK OLANAKLARINI TARTIŞMAK İSTİYORUM"

İlk ekran görüntüsünde ikili buluşma için yer ve gün konuşurken, Musk'ın 'harika' yanıtı ile durumu onayladığı görülüyor. Başka bir ekran görüntüsünde ise, Musk'ın Gates'e attığı, "Tesla'ya karşı hala yarım milyar dolarlık açığa satış pozisyonunuz var mı? ifadeleri yer alıyor. Gates ise buna yanıt olarak, "Kapatmadığım için üzgünüm, Hayırseverlik olanaklarını tartışmak istiyorum." dedi.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDAKİ HAYIRSEVERLİĞİNİZİ CİDDİYE ALAMAM"

Musk ise "Üzgünüm ama iklim değişikliğini çözmek için en çok çaba gösteren şirket olan Tesla'ya karşı büyük bir açığa satış pozisyonunuz varken, iklim değişikliği konusundaki hayırseverliğinizi ciddiye alamam" yanıtını verdi.

Açığa satış pozisyonu kısaca, bir yatırımcının ödünç aldığı bir hisse senedini daha sonra daha düşük bir fiyattan geri almak amacıyla satması anlamına gelir. Yanı kısaca, kişi, hisse senedinin değerinin düşeceğine dair bahse girer.

"KONUŞMALAR ÇOK GİZLİ DEĞİL"

Musk, "TED'deki birçok kişiden Gates'in Tesla'ya karşı hala yarım milyar açığa satış pozisyonu olduğunu duydum, bu yüzden ona sordum. Bu konuşmalar 'çok gizli' değil." dedi.Konuşmanın tam olarak ne zaman yapıldığı bilinmese de Şubat 2021'deki Gates'in borsada Tesla'ya karşı bahis oynadığı iddialarının ortaya çıktığı zamanlara denk geldiği düşünülüyor.

MUSK'TAN HAMİLE EMOJİSİ İLE YANIT

Musk dün gece ise metinlerin basına sızmasının ardından, Gates ile ilgili bir caps paylaştı. Görüntüde, göbeği olan bir Gates ve hamile erkek emojisi yan yana yer alırken, 'Heyecanınızı kaybetmek isterseniz…' ifadeleri yer aldı.

Dünyanın en zengin insanlarından ikisi olan Musk ve Gates, elektrikli araçlar, COVID-19 ve Mars'ı kolonileştirme gibi konularda geçmişte de birçok sürtüşme yaşamıştı…