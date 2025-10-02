Elon Musk, Dünyanın İlk 500 Milyar Dolarlık Zengini Oldu

Tesla'nın patronu Elon Musk, dünyada 500 milyar doların üzerinde net varlığa ulaşan ilk kişi oldu.

Forbes'un milyarderler endeksine göre, teknoloji patronunun net değeri 1 Ekim Çarşamba günü New York saatiyle öğleden sonra kısa bir süreliğine 500,1 milyar dolara ulaştıktan sonra 499 milyar dolar civarına düştü.

Forbes'un milyarderler endeksine göre Oracle'ın kurucusu Larry Ellison yaklaşık 350,7 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ikinci kişisi.

Tesla'nın yanı sıra, Musk'ın yapay zeka girişimi xAI ve roket şirketi SpaceX'in değeri de son aylarda yükseldi.

Bu dönüm noktası, Musk'ın küresel teknoloji sektöründeki rakiplerini geride bırakarak dünyanın en zengin insanı olarak konumunu pekiştirdi.

Musk'ın servetindeki yükselii bu yıl hisseleri hızla yükselen Tesla'daki %12'den fazla hissesiyle yakından bağlantılı.

Tesla hisseleri 1 Ekim Çarşamba günü New York işlemlerinin sonunda %3,3'ten fazla artış gösterdi ve bu yıl genelinde de %20'nin üzerinde yükseldi.

Yatırımcılar Musk'ın siyaset yerine şirketlerine daha fazla zaman ayırmasını memnuniyetle karşılaşmıştı.

Musk bu yılın başında ABD hükümetinin harcamalarını azaltmak ve istihdamı azaltmakla görevli Devlet Verimliliği Dairesi (DOGE) ile yaptığı çalışmalar nedeniyle eleştirilmişti.

Tesla'nın yönetim kurulu başkanı Robyn Denholm, Eylül ayında yaptığı açıklamada Musk'ın artık otomobil üreticisinde "önde ve merkezde" olduğunu söylemişti.

Şirketin yönetim kurulu ayrıca Musk'ın önümüzdeki on yıl içinde bir dizi iddialı hedefe ulaşması halinde 1 trilyon doların üzerinde bir ödeme paketi alabileceğini söylemişti.

Paketi almak için Tesla'nın değerini sekiz kat artırması, bir milyon yapay zekalı robot satması, 12 milyon Tesla arabası daha satması ve diğer bazı hedeflere ulaşması gerekiyor.

Elon Musk kimdir?

Güney Afrika'nın Pretoria kentinde doğan Musk, 12 yaşında ilk bilgisayar oyununu geliştirdi.

Röportajlarında çocukluğunun zor geçtiğini söyledi, ebeveynlerinin boşanmasından, zorbalıktan ve Asperger Sendromu nedeniyle sosyal ipuçlarını algılamakta yaşadığı zorluklardan etkilendiğini anlattı.

ABD'de Pennsylvania Üniversitesi'nde ekonomi ve fizik okudu.

Musk, Stanford Üniversitesi'nde fizik yüksek lisans programına kabul edildikten sonra hızla okulu bıraktı ve 1990'ların "dotcom patlaması" sırasında iki teknoloji start-up'ı kurdu.

Bunlar arasında bir internet yazılım firması ve daha sonra PayPal'a dönüşen bir çevrimiçi bankacılık şirketi de vardı.

PayPal 2002 yılında eBay'e 1,5 milyar dolara satıldı.

Servetini, Nasa'ya uygun maliyetli bir alternatif olmasını amaçladığı yeni roket şirketi SpaceX'e ve elektrikli otomobil şirketi Tesla'ya yatırdı.

Daha yeni iş girişimleri arasında Ekim 2022'de sosyal medya platformu Twitter'ı devralması da yer alıyor.

Bazı tahminlere göre firmanın değeri, Musk'ın başlangıçta ödediği 44 milyar dolardan 9,4 milyar dolara düştü.