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BBC

Elon Musk'a Federal Ödeme Sistemine Erişim Yetkisi Verildi

Elon Musk'a Federal Ödeme Sistemine Erişim Yetkisi Verildi
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ABD basını, Elon Musk'ın liderliğindeki Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) federal ödeme sistemine erişim sağladığını ve bunun milyonlarca vatandaşın kişisel verilerini içerdiğini bildiriyor. Musk ve ekibi, Hazine ve USAID üzerinde tartışmalara yol açtı.

ABD basını, Elon Musk'ın yardımcılarına federal ödeme sistemine erişim yetkisi verildiğini aktarıyor. Bu sistem federal hükümetin yıllık trilyonlarca dolarlık ödemelerini yönetmek için kullanılıyor ve milyonlarca ABD vatandaşının kritik kişisel verilerini içeriyor.

Musk, ABD Başkanı Donald Trump tarafından oluşturulan Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına getirilmişti.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'ndan (USAID) iki yetkilinin de DOGE yetkililerine itiraz etmeleri nedeniyle izne çıkarıldığı aktarılıyor.

Beyaz Saray ve Hazine Bakanlığı konu hakkındaki sorularımıza bu haber yayımlanana kadar bir yanıt vermedi.

Trump tarafından kurulmasının ardından DOGE, ABD'nin federal harcamalarını kısmak için sıkı bir çalışma yürütüyor.

Musk'ın liderliğindeki bu ekibe Silikon Vadisi'nden de pek çok uzman dahil edildi.

Fakat bu girişim, daha önce Musk tarafından sosyal medyada da hedef alınan Hazine Bakanlığı ve USAID'de direnç yaratmış gözüküyor.

Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te USAID için "şeytani" ifadesini kullanırken Hazine çalışanlarının da "çalıştıkları her saat yasaları ihlal ettiklerini" öne sürdü.

DOGE'un erişimine sunulan Hazine'nin ödeme sistemi, sosyal güvenlik programlarına kaynak aktarmanın yanı sıra Kongre'nin belirlediği harcamaları yapıyor ve federal maaşları da ödüyor.

Buradan yıllık yaklaşık 6 trilyon dolar ödeme yapılıyor. Bu Türkiye'nin gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYH) yaklaşık altı katı.

New York Times'a göre DOGE'un sisteme erişimi Cuma günü sağlandı ve aynı gün, uzun yıllardır Hazine'de görev yapan David Lebryk adlı çalışan önce idari izne çıkarıldı ve ardından emekliye ayrıldı.

Gazeteye göre Lebryk, DOGE'un sisteme erişimine direniyordu.

Normalde Hazine çalışanları içinde bile bu sisteme erişebilen kişilerin sayısı bir elin parmaklarını geçmiyordu.

Oregon eyaletinden Demokrat Senatör Ron Wyden "Açıkça söylemek gerekirse bu ödeme sistemleri bir hatayı kaldıramaz ve bunlara yönelik siyasi müdahaleler ülkemize ve ekonomimize ciddi zararlar verme riski taşıyor" dedi ve ekledi:

"Bu ödeme sistemlerinin yanlış yönetimi, ABD'ye olan inancı sarsabilir."

Musk'ın ekibi dünyanın dört bir yanına milyarlarca dolar aktaran USAID'i de sarstı.

Ajans Cumartesi gününden beri hiçbir faaliyet göstermedi ve X'teki hesabı deaktive edilmiş gözüküyor.

Washington Post gazetesi Trump yönetiminin, DOGE görevlilerinin yüksek güvenlikli bir tesise erişim talebine direnen iki USAID yöneticisini de idari izne çıkardığını aktarıyor.

Yüksek güvenlikli tesislerde gizli veya çok gizli bilgiler tutuluyor.

Öte yandan bir DOGE sözcüsü, X hesabından yaptığı açıklamada bu tesislere erişimle görevlendirilen kişilerin gerekli güvenlik taramalarından geçtiğini duyurdu.

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