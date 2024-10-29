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Elon Musk'a ABD'de Yasa Dışı Çekiliş Davası

Elon Musk'a ABD'de Yasa Dışı Çekiliş Davası
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ABD'de bir bölge savcısı, Elon Musk'a 'yasa dışı çekiliş düzenlemek' suçlamasıyla dava açtı. Dava, Musk'ın 'America PAC' adıyla bilinen siyasi eylem komitesine para ödülü vereceği açıklaması üzerine başlatıldı.

ABD'de bölge savcısı, 'yasa dışı çekiliş düzenlediği' gerekçesiyle Elon Musk'a dava açtı.

ABD'de bir savcı, çekişmeli eyaletlerde Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ı destekleyen 'America PAC' adlı siyasi eylem komitesinin kampanyasını imzalayanlar arasından seçime kadar her gün 1 kişiye para ödülü vereceğini açıklayan Elon Musk'a 'yasa dışı çekiliş düzenlediği' gerekçesiyle dava açtı.

Philadelphia Bölge Savcısı Larry Krasner yaptığı açıklamada, "America PAC ve Musk, Philadelphia vatandaşlarını kişisel bilgilerini vermeleri ve 1 milyon dolar kazanma ihtimali karşılığında siyasi taahhütte bulunmaları konusunda kandırıyor" ifadelerini kullandı.

Krasner'ın ihtiyati tedbir talebine ilişkin duruşma 1 Kasım'da görülecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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