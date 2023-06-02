ELN, kaçırdığı 5 balıkçıyı serbest bıraktı

Kolombiya'da silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) mensuplarınca 13 Mayıs'ta zorla alıkonulan 5 balıkçı serbest bırakıldı. Balıkçılar, Katolik Kilisesi ve Ombudsman Ofisi arabuluculuğunda, Barrancabermeja yönetim bölgesine bağlı Arenal mahallesinde ELN üyelerince bırakıldı. ELN, balıkçıların gasp, hırsızlık, adam öldürme ve suç çeteleriyle işbirliği yapma suçu nedeniyle kaçırıldığını savundu.

Kolombiya'da silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) mensuplarınca 13 Mayıs'ta zorla alıkonulan 5 balıkçı serbest bırakıldı.

Kolombiya'nın El Tiempo internet sitesinin haberine göre, Katolik Kilisesi ve Ombudsman Ofisi arabuluculuğunda, 5 balıkçı, Barrancabermeja yönetim bölgesine bağlı Arenal mahallesinde ELN üyelerince bırakıldı.

Ombudsman Ofisi'nden yapılan açıklamada, balıkçıların sağ salim şekilde kendilerine teslim edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

ELN, tarafından yapılan açıklamada ise bu kişilerin gasp, hırsızlık, adam öldürme ve suç çeteleriyle işbirliği yapma suçu nedeniyle kaçırıldığı savunuldu.

Kolombiya hükümeti ile ELN arasında, 22 Kasım 2022'den bu yana devam eden barış müzakerelerinde, ELN tarafından çeşitli tarihlerde kaçırılan kişilerin tamamen serbest bırakılması talebi, devletin en ciddi şartları arasında yer alıyor.