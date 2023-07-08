ELN, alıkonulan astsubay ve çocuklarını serbest bıraktı

Kolombiya'da silahlı isyancı örgüt ELN, 5 Temmuz'da kaçırdığı bir astsubay ve 2 oğlunu serbest bıraktı. Astsubay ve çocukların sağlık durumu iyi. ELN'ye yönelik operasyonlar askıya alınmıştı.

Kolombiya'da silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN), 5 Temmuz'da zorla alıkoyduğu bir astsubay ve 2 oğlunu serbest bıraktı.

Ombudsman Ofisi'nden yapılan açıklamada, astsubayın yanı sıra 6 ile 8 yaşlarındaki iki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek, bu kişilerin ülkenin Arauca yönetim bölgesinde teslim alındığını bildirdi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Twitter hesabından haberi kutlayarak, "Astsubay ve çocukları ELN tarafından serbest bırakıldı." ifadesini kullandı.

Savunma Bakanlığı da Ombudsman Ofisi ve Katolik Kilisesi'ne arabuluculuğu için teşekkür ederek, kaçırma olayı nedeniyle ELN'yi kınadı.

Ülkenin Arauca yönetim bölgesine bağlı Fortul kasabasındaki yolda arabası ELN üyelerince durdurulan astsubay ile 2 oğlu, örgüt tarafından kaçırılmıştı.

Hükümet, ELN'ye yönelik operasyonları askıya almıştı

Cumhurbaşkanı Petro, Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da 6 Temmuz'daki açıklamasında, ELN'ye karşı askeri operasyonların askıya alındığını belirtmiş, "Ulusal ikili ateşkes anlaşması" kararnamesini imzalamıştı.

ELN, tek taraflı ateşkes ilan etmişti

ELN, 4 Temmuz'daki açıklamasında, 6 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 3 Ağustos'a kadar kendisine bağlı tüm birimlere ateşkes emri vermişti.

Açıklamada, Kolombiya hükümeti ile Küba'da imzalanan 6 aylık geçici ateşkes anlaşması kapsamında, örgütün 6 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında ordu ve polis güçlerine yönelik eylemlerini durdurma kararı aldığı bildirilmişti.

6 aylık geçici ateşkes imzalanmıştı

Kolombiya hükümeti ile silahlı isyancı örgüt ELN arasında Küba'da başlayan üçüncü tur müzakereleri, 9 Haziran'da, "6 aylık geçici ateşkes anlaşması" imzalanarak sona ermişti.

Taraflar arasında sağlanan 180 günlük geçici ateşkesin 3 Ağustos'tan itibaren uygulanacağı bildirilmişti.