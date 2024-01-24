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Elleri, kelepçeli mahkum polislere fart ettirmeden mahkeme salonundan kaçmayı başardı

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Aralık 2015'te Benton County hapishanesinde mahkum Gerald Hyde, gözü pek bir kaçış gerçekleştirdi. Kelepçeli bir odada, polis memuru dönerken mahkeme salonuna giren Hyde, tişörtünü kullanarak kelepçelerini gizledi. Ancak kaçışı kısa sürede fark edilip tekrar yakalandı

Hapishane kaçışları zamanın eskitemediği hikayelerden biridir. Ancak birçok hapishane kaçışı özenle planlanırken, bazıları tamamen anlık olabiliyor. Hatta bazıları o kadar cesur ki gerçekten nasıl başardıklarına inanamazsınız.

Aralık 2015'te Benton County hapishanesinde bulunan bir mahkum olan Gerald Hyde, Benton İlçe Mahkemesi'nden güvenlik kamerası görüntülerinde anlık ve gözü pek bir kaçış yaparken yakalandı. Videoda, uyuşturucu suçlarından mahkum olan Hyde, birkaç mahkumla birlikte elleri kelepçeli bir şekilde birkaç mahkumla görülüyor.

Yanlarında bulunan polis memur sırtını döndüğü sırada Hyde, sakin bir şekilde odadan çıkıp mahkeme salonuna girdi.

Çıkardığı tişörtünü kelepçelerini gizlemek için kullanan Hyde, mahkeme binasından kaçmayı başardı.

Fakat özgürlüğü uzun sürmedi. Kaçtığı fark edildikten sonra polisin yaptığı arama çalışmasında tekrar yakalanıp tutuklandı.

Hyde'nin kaçması ile ilgili konuşan Benton Polis amiri Jon Law, Hyde'nin kaçmasında odada bulunan polisin ihmalinin olduğunu söyledi.

Law, mahkumların cezaevinden kaçmasının genel olaraktoplum için tehlike oluşturduğunu fakat Hyde'nin şiddet suçlarından dolayı mahkum olmadığı için her hangi bir tehlike arz etmediğini söyledi.

Olaydan sonra polis amirliği, mahkumları taşımak için tüm prosedürlerini gözden geçirdi ve tespit edilen sorunların gözden geçirildiğini söyledi.

Elleri, kelepçeli mahkum polislere fart ettirmeden mahkeme salonundan kaçmayı başardı

Kaynak: SonDakika.com / Dünya

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