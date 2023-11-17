Elazığ İzzetpaşa Camisinde Filistin için gıyabi cenaze namazı kılındı

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için Elazığ İzzetpaşa Camisinde gıyabi cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü İrfan Üstündağ ve cemaat, dua etti.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için Elazığ İzzetpaşa Camisinde gıyabi cenaze namazı kılındı. Elazığ İzzetpaşa Camisinde öğle namazının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Filistinliler için kılınan gıyabi cenaze namazının ardından İl Müftüsü İrfan Üstündağ ve cemaat, dua etti. Namaz sonrası sivil toplum kuruluşları adına basın açıklaması yapan 73 Selamet Kuşağı Akıncıları Sivil İnisiyatif Grubu Koordinatörü Ahmet Tanrıverdi, 75 yıldır işgal altında olan Filistin'de, bugüne kadar yüz binlerce insanın hayatını kaybettiğini belirtti. - ELAZIĞ