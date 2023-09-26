Elazığ'da yıkımına başlanan ağır hasarlı bina yerle bir oldu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Elazığ'da, ağır hasarlı bir bina iş makinesinin dokunuşuyla yerle bir oldu. Yıkım çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasında bulunan Elazığ'da yıkımına başlanan ağır hasarlı bina, iş makinesinin dokunuşuyla yerle bir oldu.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasından bulunan Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bu çerçevede, merkeze bağlı Nailbey Mahallesi'nde yıkımına başlanan 5 katlı bina, iş makinesinin vurmasıyla bir anda yerle bir oldu.

O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ