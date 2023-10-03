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Elazığ'da tahliye edilen binanın bir kısmı yıkım sırasında çöktü

Elazığ'da depremlerde ağır hasar alan ve tahliye edilen 6 katlı binanın bir kısmı kontrollü yıkım sırasında çöktü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.