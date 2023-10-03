Elazığ'da tahliye edilen binanın bir kısmı yıkım sırasında çöktü
Elazığ'da depremlerde ağır hasar alan ve tahliye edilen 6 katlı binanın bir kısmı kontrollü yıkım sırasında çöktü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
ELAZIĞ'da depremlerde ağır hasar alarak tahliye edilen 6 katlı binanın bir kısmı kontrollü yıkım sırasında çöktü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Elazığ'da ağır hasar alarak tahliye edilen binaların yıkım işlemleri devam ediyor. Rızaiye Mahallesi'nde ağır hasarlı 6 katlı binanın bir bölümü kontrollü yıkım sırasında çöktü. Kimsenin yaralanmadığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya