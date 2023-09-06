Elazığ'da Roma döneminden kalma tarihi eser satmaya çalışan şüpheli yakalandı

Elazığ'da, Roma döneminden kalma tarihi eser niteliğindeki kitabı satmak isteyen Ü.Ö., alıcı gibi davranan jandarma tarafından yakalandı. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

ELAZIĞ'da, Roma döneminden kalma tarihi eser niteliğindeki kitabı satmak isteyen Ü.Ö., alıcı gibi davranan jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin istihbari çalışmasıyla, Ü.Ö.'nün Roma döneminden kalma, tarihi niteliği bulunduğu değerlendirilen kitabı satmak için müşteri arayışında olduğu bilgisine ulaşıldı. Ekipler, takip ettikleri şüpheliyle alıcı gibi irtibata geçti. Ü.Ö., kitabı satmak isterken yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Kitap, incelenmek üzere müze müdürlüğüne teslim edildi.