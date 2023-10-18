Elazığ'da Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın çağrısı üzerine Elazığ'daki tüm camilerde Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Filistin'de hayatını kaybedenler için Elazığ'daki tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılar sonucu vefat edenler için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde salaların okunacağını ve öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurmuştu. Bunun üzerine Elazığ'da da öğle namazının ardından başta İzzetpaşa Cami olmak üzere tüm camilerde Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazın ardında hayatını kaybeden Müslümanlar için dualar edildi. - ELAZIĞ