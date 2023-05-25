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Elazığ'da dolu, kayısı ağaçlarına zarar verdi

Dünya Haberleri

Elazığ'ın Baskil ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle, kayısı bahçeleri zarar gördü.

ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle, kayısı bahçeleri zarar gördü.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün sağanak uyarısı yaptığı kentte, Baskil ilçesi Yukarıkuluşağı Temurhalil mezrasında dolu etkili oldu. Yağış nedeniyle, hasat dönemi yaklaşan bazı kayısı bahçeleri zarar gördü. Yağışın, Elazığ ve çevrelerinde yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağı belirtildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Baskil Elazığ Dünya Haberler

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