Elazığ'da depremde hasar alan 9 katlı bina yıkım sırasında çöktü
Elazığ'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 9 katlı bir bina, yıkım işlemi sırasında çöktü. Çökme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Elazığ'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 9 katlı bina yıkım işlemi sırasında çöktü.
Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 9 katlı bir bina, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldı.
Ekipler, boşaltılan binanın yıkımı için, güvenlik önlemleri alarak çalışmaya başladı.
Yıkım çalışması sırasında 9 katlı bina bir anda çöktü.
Çökme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA / Dünya