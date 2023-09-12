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Elazığ'da depremde hasar alan 9 katlı bina yıkım sırasında çöktü

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Elazığ'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 9 katlı bir bina, yıkım işlemi sırasında çöktü. Çökme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Elazığ'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 9 katlı bina yıkım işlemi sırasında çöktü.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 9 katlı bir bina, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldı.

Ekipler, boşaltılan binanın yıkımı için, güvenlik önlemleri alarak çalışmaya başladı.

Yıkım çalışması sırasında 9 katlı bina bir anda çöktü.

Çökme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Dünya

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