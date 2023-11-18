Elazığ'da deprem sonucu ağır hasarlı bina yıkıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Elazığ'da, ağır hasarlı bir bina iş makinesinin dokunuşuyla yerle bir oldu. Yıkım anı cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasında bulunan Elazığ'da ağır hasarlı bina, iş makinesinin dokunuşuyla yerle bir oldu.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen iller arasında bulunan Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkımları sürüyor. Bu çerçevede, merkeze bağlı Olgunlar Mahallesi'nde yıkımına başlanan 4 katlı bina, iş makinesinin vurmasıyla yerle bir oldu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ