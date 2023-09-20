El Salvador, dünyanın en tehlikeli ülkesi olmaktan çıktı

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ülkesinin çetelere karşı yürüttüğü savaşta başarılı olduğunu ve dünyanın en tehlikeli ülkesi olmaktan çıktığını belirtti.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Orta Amerika ülkesi El Salvador, kelimenin tam anlamıyla dünyanın en tehlikeli ülkesi olmaktan çıktı." dedi.

New York'taki BM 78. Genel Kurulu'nda katılımcılara hitap eden Bukele, ülkesinin çetelere karşı yürüttüğü savaşta "dünyanın suç başkenti" olmaktan çıkıp çetelerle mücadelede "referans" haline geldiğini belirtti.

Bukele, El Salvador'un, Latin Amerika'nın "en güvenli ülkesine" dönüştüğünü söyleyerek "Dünyada pek çok insan El Salvador'da özellikle Latin Amerika'da ve elbette ABD'de ne olup bittiğini merak ediyor. Orta Amerika ülkesi El Salvador, kelimenin tam anlamıyla dünyanın en tehlikeli ülkesi olmaktan çıktı." ifadelerini kullandı.

Hükümetlerin kendi kararlarını sağduyuyla almaları gerektiğinin altını çizen Bukele, şunları söyledi:

"Amerika kıtasının en küçük ülkesi, 4 yıllık hükümet performansında büyüklük hayalini gerçekleştirmek için büyük adımlar attı. İnsanların sokakta korkusuzca yürüyebilmesi, çocukların parklarda oynaması, ülkenin bir turizm merkezine dönüşmesi ve hatta birçok göçmenin ülkesine geri dönmek istemesi hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü gösteriyor."

Bukele, kararlarını özgür ve bağımsız şekilde aldıklarını belirterek "Hiçbir ülkenin kendi fikirlerini, kendi iş yapma şekillerini başkalarına empoze etmeye hakkı yoktur, bu tarz şeyler bizim ülkemizde zaten işe yaramaz." değerlendirmesinde bulundu.