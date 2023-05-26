El Salvador'da stadyum izdihamı: Kulüp başkanı ve yöneticiler gözaltına alındı

El Salvador'da stadyuma giriş esnasında çıkan izdiham sonucu 12 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından kulüp başkanı ve yöneticiler ihmalden gözaltına alındı.

Bölge basınında çıkan habere göre, El Salvador Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Alianza FC futbol kulübü başkanı Pedro Hernandez, iki yönetici ve stadyum yetkilisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan kişilerin 12 kişinin ölümüne yol açmak ve stadyum kurallarını ihlal etmekle suçlandığı belirtildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, izdihama neden olan ihmallere işaret edilerek, "Stadyumun giriş kapıları yetersiz ve öncesinde güvenli giriş için gerekli planlama yapılmadı. Karşılaşmanın biletlerinin tükenmesinin ardından yasa dışı şekilde biletlerin satışına devam edildi. Organizasyondaki açgözlülük can kaybına, yaralanmalara ve taraftarın güvenliğini tehlikeye attı." ifadesine yer verildi.

Futbol takımlarının stadyuma girmeye çalışması üzerine çıkan izdihamda 12 kişi ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Kapıların kapanmasından sonra çok sayıda taraftar, Cuscatlan Stadyumu'na girmeye çalışmış ve bu sırada izdiham meydana gelmişti.

Devlet Başkanı Nayib Bukele, olaya ilişkin "kapsamlı bir soruşturma" başlatılacağını söylemişti.