El Halil'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı
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Batı Şeria'da bulunan El Halil kentinde yaşayanlar, cuma namazının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamak amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.
Batı Şeria'da bulunan El Halil kentinde yaşayanlar, cuma namazının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamak amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 21. gününde devam ederken, Filistinliler Gazze'ye destek oluyor. Batı Şeria'ya bağlı El Halil kentinde yaşayan Filistinliler, El Hüseyin Camii'nde cuma namazının ardından yürüyüş gerçekleştirdi. Filistinliler, İsrail'in çocuklara ve kadınlara yönelik saldırılarını kınayarak, İsrail karşıtı sloganlar attı. - EL HALİL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya