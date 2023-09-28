El Halil'de binlerce kişi Mevlit Kandili'ni kutladı

EL İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nde binlerce kişi, Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen Mevlit Kandili dolayısıyla bir araya geldi.

İsrail'in sıkı önlemleri altında Filistin Vakıflar ve Din İşleri İdaresi tarafından düzenlenen programda vaazlar verildi, dualar edildi ve ilahiler okundu.

El-Halil'in Eski Şehir bölgesi Mevlit Kandili dolayısıyla balonlar, bayraklar ve ışıklarla süslendi.

Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Gassan er-Recebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin tamamen Mevlit Kandili'ni kutlayanlar için açıldığını söyledi.

Recebi, "işgal makamlarının her zamanki gibi ziyaretçilerin kimliklerinin incelenmesi gibi kısıtlamaları sıkılaştırarak Filistin halkını rahatsız ettiğini" belirtti.

Müslümanlara göre Harem-i İbrahim Camisi, Mekke'deki Mescid-i Haram, Medine'deki Mescid-i Nebevi ve Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami kabul ediliyor.

Caminin altında yer alan Hazreti İbrahim ve eşi Hazreti Sare'nin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarlarının bulunduğuna inanılan mağara, İsrail tarafından "Ata Babalar (Machpelah)" olarak isimlendiriliyor. Harem-i İbrahim, bu nedenle sık sık fanatik Yahudilerin baskınlarına uğruyor.

Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler, Müslümanlara ayrılan kısımda kalırken diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmış durumda.

Harem-i İbrahim Camisi, Baruch Goldstein adlı fanatik bir Yahudi'nin 25 Şubat 1994'te 29 Müslüman'ı öldürdüğü katliamın ardından kapatılmış ve yeniden açıldığında çoğu Yahudilere tahsis edilecek şekilde ikiye bölünmüştü.