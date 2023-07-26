El-Ezher Kurumu İsveç ve Danimarka Ürünlerinin Boykot Edilmesini İstedi

Mısır'daki El-Ezher Kurumu, Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar nedeniyle Müslümanlara İsveç ve Danimarka ürünlerini boykot etmeleri çağrısında bulundu. El-Ezher Kurumu, İsveç ve Danimarka'nın İslam'a ve Müslümanlara karşı düşmanlık ve nefret uyandıran kararlar almakta ısrarcı olmalarını kınadı.

Mısır'daki El-Ezher Kurumu, Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar nedeniyle Müslümanlara İsveç ve Danimarka ürünlerini boykot etmeleri çağrısında bulundu.

El-Ezher Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "El-Ezher, İsveç ve Danimarka'nın İslam'a ve Müslümanlara karşı düşmanlık ve nefret uyandıran, ırkçı politikalara kapı aralayan, teröristlerin Kur'an-ı Kerim'i yakmalarına ve dünyadaki yaklaşık 2 milyar Müslümanı kışkırtmalarına izin veren kararlar almakta ısrarcı olmalarını en güçlü şekilde kınıyor." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu toplumların "ırkçı kimliklerini açığa vurmuş, şiddeti, nefreti ve hoşgörüsüzlüğü yayan barbarca politikalar" benimsediğine işaret edilen açıklamada, "Müslüman halkları, Allah'ın kitabını korumak için İsveç ve Danimarka'nın ürünlerini boykot etmeyi sürdürmeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, uluslararası toplumdan da "İslam'a ve Müslümanlara yönelik barbarca ırkçı kampanyaları durdurmak için caydırıcı yaptırımlar uygulaması" istendi.

Bu ciddi suçlar karşısında uluslararası tolumun takındığı sessizliğin şaşkınlıkla karşılandığı vurgulanan açıklamada, bu sessizliğin söz konusu ülkeleri İslam'a ve Müslümanlara karşı düşmanlık konusunda cesaretlendirdiği ifade edildi.