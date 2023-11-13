El-Ezher Kurumu, İsrail'in Gazze'deki hastanelere uyguladığı ablukayı kınadı

Mısır'daki El-Ezher Kurumu, İsrail'in Gazze'deki hastanelere uyguladığı 'insanlık dışı abluka ve suçları' nedeniyle yargılanması çağrısında bulundu. Uluslararası toplumdan Gazze'deki hastanelere yönelik ablukanın kırılması için acilen harekete geçmeleri istendi.

Mısır'daki El-Ezher Kurumu, İsrail'in Gazze'deki hastanelere uyguladığı "insanlık dışı abluka ve suçları" nedeniyle yargılanması çağrısında bulundu.

Ezher'den yapılan yazılı açıklamada, uluslararası toplum ve kuruluşlardan, Gazze'deki hastanelere yönelik ablukanın kırılması için acilen harekete geçmeleri istendi.

"İsrail terör oluşumunun, çocuk, kadın, hasta ve yaşlılar üzerinde güç gösterisi yaptığı" kaydedilen açıklamada, "İşgal güçlerinin suçlarına sessiz kalmak, insanlığın ve uluslararası toplumun alnında kara bir lekedir. Bu çirkin suçların sorumluluğu, İsrail'e arkasında durarak ya da susarak destek veren herkese aittir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, uluslararası topluma, hastanelere tıbbi malzeme ve yakıt girişini engelleyen, hizmet dışı kalmasına neden olan ve sağlık kurumlarına "insanlık dışı abluka" uygulayan İsrail'in işlediği soykırım ve savaş suçlarından yargılanması çağrısı yapıldı.

"Yaralıları kurtarmak için ön saflarda yer alan, barbarca bombardıman altında ayakta kalıp mücadele eden Gazze'nin cesur doktorlarının ve sağlık personelinin takdir edildiği" vurgulanan açıklamada, "ölümden sakınmayan bu kahramanların üstün fedakarlık duygusuyla örnek teşkil ettikleri" kaydedildi.