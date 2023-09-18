El Chapo'nun oğlu uyuşturucu suçlamalarını reddetti

Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo lakaplı Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman, ABD'de çıkarıldığı mahkemede kendisine yöneltilen uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarını reddetti.

Meksika'da güvenlik güçleri tarafından 5 Ocak'ta yakalanan ve 15 Eylül'de ise ABD'ye iade edilen uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman, bugün ABD'nin Chicago'daki federal mahkemede hakim karşısına çıktı. İlk duruşmada kendisine yöneltilen uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin suçlamaları reddeden Ovidio Guzman, masum olduğunu iddia etti. Mahkemede Ovidio Guzman'ın tutukluluğunun devam etmesine karar verilirken bir sonraki duruşmanın 17 Kasım'da yapılacağı açıklandı.

Ömür boyu hapis cezası verilebilir

Ovidio Guzman'ın suçlu bulunması halinde müebbet hapisle karşı karşıya kalabilir. - WASHINGTON