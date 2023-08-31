Ekvador'un başkenti Quito'da bombalı saldırılar

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un başkenti Quito'nun merkezinde 8 saat arayla bomba yüklü 2 araç patlatıldı, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Ulusal Polis Müdürü Pablo Ramirez, gazetecilere açıklamasında, Quito'nun ticari bölgesinde park halindeki bombalı bir aracın patladığını, 8 saat sonra aynı bölgede başka bombalı bir aracın daha patladığını, her iki saldırıda da ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.

Polisin çalışmaları sonucu olayla bağlantılı olduğu düşünülen 1'i Kolombiyalı 6 kişinin gözaltına alındığını belirten Ramirez, bu kişilerin çok sayıda suç kaydının bulunduğunu bildirdi.

Yerel basında çıkan haberde saldırılara ilişkin, çete liderlerinin başka hapishanelere nakline yanıt olduğu yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

Bombalı araçların patladığı yer ile cezaevleri genel merkezinin yakın olması şüpheleri güçlendiriyor.