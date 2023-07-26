Ekvador'daki cezaevinde çıkan isyanda ölü sayısı 18'e yükseldi

Ekvador'un Guayaquil kentindeki cezaevinde çıkan isyan sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi. Başsavcılık, polis ve silahlı kuvvetlerin kontrolü sağladığını belirtti.

QUİTO, 26 Temmuz (Xinhua) -- Ekvador'un liman kenti Guayaquil'deki bir cezaevinde hafta sonu çıkan isyanda hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Devlet Başsavcılığı Ofisi Salı günü sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Cumartesi günü Guayaquil'deki Sahil Cezaevi'nde başlayan çatışmalarda 18 mahkumun hayatını kaybettiğini teyit ettik" ifadelerini kullandı.

Başlangıçta 5 mahkumun hayatını kaybettiği, biri polis memuru olmak üzere 11 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Başsavcılık, polis ve silahlı kuvvetlerin Salı günü cezaevinde kontrolü sağlamasından sonra yetkililerin "ceset kaldırma ve kanıt toplama işlemlerine başladığını" belirtti.

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso daha önce yaptığı açıklamada ülke genelindeki 36 cezaevinde 60 günlük olağanüstü hal ilan etmesinden sonra güvenlik güçlerinin cezaevinde kontrolü sağladığını duyurmuştu.

Olağanüstü hal kararı, diğer cezaevlerinde isyanların önlenmesi amacıyla Salı günü yürürlüğe girmişti.