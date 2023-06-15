Ekvador'da Uçağa Çarpan Kuş Pilotu Yaraladı

Ekvador'un Vinces kentinde bir uçağa çarpan kuş, kokpit camına saplandı ve pilotu yaraladı. Pilot, soğukkanlılığını koruyarak uçuşuna devam etti.

Ekvador'da kokpit camına çarpıp içeri giren kuş, pilotu yaraladı. Kanlar içinde kalan pilot, soğukkanlılığını koruyarak rotasına devam etti.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un Los Rios eyaletine bağlı Vinces kentinde bir uçağa kuş çarptı. Kokpit camından içeri giren kuş, uçağa saplandı. Pilot Ariel Valiente'nin ise yüzü kanlar içinde kaldı. Soğukkanlılığını koruyan Valiente o anları kaydederken, güvenli bir şekilde uçuşuna devam etti. Havacılık yetkilileri olay anında uçağın irtifasını ve izlediği rotayı henüz belirleyemezken, kuşun telef olduğu aktarıldı. - QUITO