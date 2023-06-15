Üye Girişi
Haberler
Ekvador'da Uçağa Çarpan Kuş Pilotu Yaraladı

Ekvador'da Uçağa Çarpan Kuş Pilotu Yaraladı

Dünya Haberleri

Ekvador'un Vinces kentinde bir uçağa çarpan kuş, kokpit camına saplandı ve pilotu yaraladı. Pilot, soğukkanlılığını koruyarak uçuşuna devam etti.

Ekvador'da kokpit camına çarpıp içeri giren kuş, pilotu yaraladı. Kanlar içinde kalan pilot, soğukkanlılığını koruyarak rotasına devam etti.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un Los Rios eyaletine bağlı Vinces kentinde bir uçağa kuş çarptı. Kokpit camından içeri giren kuş, uçağa saplandı. Pilot Ariel Valiente'nin ise yüzü kanlar içinde kaldı. Soğukkanlılığını koruyan Valiente o anları kaydederken, güvenli bir şekilde uçuşuna devam etti. Havacılık yetkilileri olay anında uçağın irtifasını ve izlediği rotayı henüz belirleyemezken, kuşun telef olduğu aktarıldı. - QUITO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Güney Amerika Pilot Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title