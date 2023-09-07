Ekvador'da Silahlı Saldırganlar Yanlış Kişiyi Kaçırdı

Ekvador'un Quevedo kentinde silahlı saldırganlar bir kız çocuğunu kaçırdı ancak yanlış kişiyi kaçırdıklarını fark ederek çocuğu serbest bıraktılar.

Ekvador'da bir aracın önünü kesen silahlı saldırganlar kız çocuğunu kaçırdı. Yanlış kişiyi kaçırdıklarını fark eden saldırganlar, çocuğu bir süre sonra serbest bıraktı.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un Quevedo kentinde silahlı saldırganlar bir kız çocuğunu kaçırdı. Olay anına ait yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerinde, 3 kız öğrencinin okula gitmek üzere bindiği aracın silahlı saldırganların bulunduğu başka bir araç tarafından durdurulduğu görüldü. Araçtan inen 3 saldırgan, 12 yaşındaki kız çocuğunu silah zoruyla otomobilden indirerek araca bindirdi. Yerel medyada yer alan haberlere göre saldırganlar yanlış kişiyi kaçırdıkları gerekçesiyle kız çocuğunu saatler sonra serbest bıraktı.

Saldırganların kimlikleri açıklanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - QUITO