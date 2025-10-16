Haberler

Ekvador'da Hükümet Politikalarına Karşı Protestolar Başladı

Güncelleme:
Ekvador'da hükümet politikalarına karşı düzenlenen protestolar sırasında, öğrencilerin gözaltına alınması ve polisin orantısız şiddet kullanması geniş tepkilere neden oldu. STK'lar, üniversite özerkliğinin ihlal edildiğini ve demokratik hakların korunması için halkı tepki göstermeye davet ediyor.

(ANKARA) - Ekvador'da hükümet politikalarına karşı protestolar düzenlendi. Protestolar sırasında bazı öğrenciler gözaltına alınırken, polisin orantısız şiddet kullanması ülke çapında tepkiye neden oldu.

Bölgesel İnsan Hakları Danışmanlığı Vakfı, "Merkez Üniversite'de aşırı bir müdahale var. Silahlı kuvvetlerin ve polisin, üniversitede kuşatma altında olan öğrencileri serbest bırakmasını talep ediyoruz" dedi.

Kuruluşlar ayrıca, üniversite özerkliğinin ihlal edildiğini, öğrenci sağlık ekiplerine yakın mesafeden ateş açıldığını ve öğrencilerin yanı sıra diğer protestoculara da zulmedildiğini iddia ediyor.

Konuyla ilgili Latin Amerika basını, Quito'daki halk ve öğrencilerin, yapılan ulusal grev çağrısına desteklerini ifade etmek için sokaklara çıktığını belirtti.

Basına yansıyan haberlere göre, topluluk üyeleri meşaleler, sloganlar ve bayraklarla benzin fiyatlarındaki artışı ve çeşitli vilayetlerde yaşanan "devlet baskısını" reddettiklerini ifade etti. Katılımcılardan birisi, basına verdiği demeçte "Mücadelemiz, Ekvador halkının onuru içindir" şeklinde konuştu.

İki öğrenci tutuklandı: STK'lar halkı tepki göstermeye davet ediyor

Indoamérica Meydanı'nda düzenlenen barışçıl bir protesto sırasında iki öğrencinin tutuklandığı bildirildi. Tutuklananların kimlikleri devlet tarafından doğrulandı. Öğrencilerin durumları ile alakalı açıklama henüz yapılmadı.

Ülke çapındaki topluluklar, "yaşanan orantısız şiddet ve uygulanan devlet politikalarına tepki olarak ilerleyen günlerde protestoların büyümesinden çekinmediklerini" belirtti. Latin Amerika basınına göre topluluklar, ortak bir çağrı yaptı ve "halkı yaşananlara ses çıkarmaya" davet etti.

