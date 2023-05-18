Ekvador'da erken seçimlerin tarihi belirlendi

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da Devlet Başkanı Guillermo Lasso'nun Ulusal Meclis'i feshetmesinin ardından erken seçimlerin 20 Ağustos'ta tarihinde yapılması önerildi.

Ekvador'da azil yargılaması başlayan Devlet Başkanı Guillermo Lasso'nun, Ulusal Meclis'i feshetmesinin ardından Ekvador'da erken seçimin tarihi konuşulmaya başlandı. Ekvador Ulusal Seçim Konseyi (CNE) tarafından yapılan açıklamada, erken seçimlerin 20 Ağustos'ta yapılabileceği belirtildi. Yerel basına konuşan Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Diana Atamaint, Ekvador yasalarına uygun olarak erken seçimlerin 20 Ağustos günü yapılmasını önerdiklerini ve Ekvador Anayasa Mahkemesi'nin onay vermesi halinde tarihin kesinleşeceğini söyledi. Başkan Atamaint ayrıca, devlet başkanlığı seçiminin ilk turda sonuçlanmaması halinde de ikinci turun 15 Ekim'de yapılabileceğini belirtti.

Ekvador yasalarına göre erken seçimlerle meclise giren milletvekilleri normal seçim takvimi olan 2025 yılına kadar geçici olarak görev yapacak ve bu tarihte yeniden seçime gidilecek. Devlet Başkanı Lasso ise yeni başkan seçilene kadar makamında kalmaya devam edecek.

Muhalefet, meclisin feshedilmesine karşı çıktı

Ekvador'daki muhalefet milletvekilleri, Lasso tarafından dün alınan meclisi feshetme kararının Ekvador Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesini umduklarını belirtti. Muhalefette yer alan milletvekili Luis Esteban Torres yaptığı açıklamada, Lasso'nun meclisi feshetme kararının anayasaya aykırı olduğunu belirterek, Ulusal Meclis'in yeniden açılması ve Lasso'nun görevden alınma davasına tekrar dönüşmesinin yüksek bir ihtimal olduğunu ifade etti.

Ne olmuştu?

Ekvador'da 16 Mayıs'ta Ulusal Meclis, Devlet Başkanı Lasso hakkında zimmete para geçirme iddiasıyla azil yargılama davası başlatmış, bunun üzerine Lasso ise "ciddi siyasi kriz ve iç karışıklık" gerekçesiyle 17 Mayıs'ta meclisi feshetme kararı almıştı.

Lasso'nun bu kararı gereği karşılıklı ölüm anlamındaki "Muerte Cruzada" olarak bilinen uygulamayla ülkede en geç 6 ay içinde erken seçim yapılarak yeni milletvekilleri ve yeni başkan seçilmesi gerekiyor. Kararın ardından meclis derhal fesh edilerek milletvekillerinin görevlerine son verirken, devlet başkanı ise erken seçimle yeni başkan belirlenene kadar geçen sürede ülkeyi yönetmeye devam ediyor. - QUITO

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023