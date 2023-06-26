Ekvador'da çeteler arasında çatışma: 8 ölü, 5 yaralı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, çeteler arasında çıkan çatışmada 8 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Ulusal basındaki habere göre, Santo Domingo de los Tsachilas eyaletine bağlı La Concordia kasabasında iki suç örgütü üyeleri arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 8 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Polis olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. Ülkede en son 19 Haziran'da Guayaquil kentindeki bir mahallede çeteler çatışmış, 6 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı. Ekvador'da Şubat 2021'den bu yana uyuşturucu çeteleri arasındaki çatışmalarda 420'den fazla kişi yaşamını yitirdi.