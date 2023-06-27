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Ekvador'da 5,5 Büyüklüğünde Deprem

Ekvador'da 5,5 Büyüklüğünde Deprem

Dünya Haberleri

Ekvador Jeofizik Enstitüsü (IG), merkez üssü Esmeraldas eyaletine bağlı Muisne kenti olan 5,5 büyüklüğündeki depremin, yerel saatle 09.07'de ve yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi. Sarsıntının, başkent Kito dahil birçok kentte hissedildiği bilgisi paylaşıldı. Ekvador'da en son 18 Mart'ta 6,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve 14 kişi hayatını kaybetmişti.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 5,5 büyüklüğünde deprem oldu.

Ekvador Jeofizik Enstitüsü (IG), merkez üssü Esmeraldas eyaletine bağlı Muisne kenti olan 5,5 büyüklüğündeki depremin, yerel saatle 09.07'de ve yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Sarsıntının, başkent Kito dahil birçok kentte hissedildiği bilgisi paylaşıldı.

Ekvador'da en son 18 Mart'ta 6,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve 14 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Dünya

Güney Amerika 18 Mart Dünya Haberler

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