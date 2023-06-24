Ekvador'da 16 Ton Uyuşturucu İmha Edildi

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, operasyonlarda el konulan 16,16 ton uyuşturucu uzmanların kontrolünde imha edildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneybatısındaki Guayas kentinde ele geçirilen uyuşturucunun imhası gerçekleştirildi. Kokainin imha çalışmasına katılan Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, mafyanın ekonomisine büyük darbe vurduklarını ve bunun 23 milyar dolara tekabül ettiğini belirtti.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, operasyonlarda el konulan 16,16 ton uyuşturucu uzmanların kontrolünde imha edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneybatısındaki Guayas kentinde ele geçirilen uyuşturucunun imhası gerçekleştirildi.

Mayıs 2021'den bu yana yıllık ortalama 225 ton kokaine el konuldu, şu ana kadar ele geçirilen miktar ise 450 tonu aştı.

Kokainin imha çalışmasına katılan Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, mafyanın ekonomisine büyük darbe vurduklarını ve bunun 23 milyar dolara tekabül ettiğini belirtti.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Edmundo Mera da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonlarının sürdüğünü vurgulayarak, Kolombiya-Ekvador sınırında tespit ettikleri 110 laboratuvarı kullanılamaz hale getirdiklerini bildirdi.

Mera, Ekvador'un uyuşturucu kaçakçılarına karşı mücadele cephenin ön saflarında yer aldığını ve dünyada en çok uyuşturucu ele geçiren üçüncü ülke olduğunu kaydetti.