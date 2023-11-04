Ege Denizi'nde 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde merkez üssü olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 47,99 kilometre açıklarında ve 15,73 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 47,99 kilometre açıklarında saat 02.50'de meydana gelen depremin, 15,73 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kaynak: AA / Dünya