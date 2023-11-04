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Ege Denizi'nde 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde merkez üssü olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 47,99 kilometre açıklarında ve 15,73 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.