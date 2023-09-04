Ege Denizi'nde 4,4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Ege Denizi'nde Kuşadası Körfezi'nde saat 08.26'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Ege Denizi olarak belirlendi.

Ege Denizi'nde Kuşadası Körfezi'nde saat 08.26'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Kuşadası Körfezi'nin 6,08 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 6,97 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.