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Ege Denizi'nde 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesinin 49,2 kilometre açıkları olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 6,22 kilometre olarak belirlendi.