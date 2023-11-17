Ege Denizi'nde 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesinin 49,2 kilometre açıkları olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 6,22 kilometre olarak belirlendi.
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Muğla'nın Datça ilçesinin 49,2 kilometre açıklarında saat 16.19'da meydana gelen depremin, 6,22 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kaynak: AA / Dünya