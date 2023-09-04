EGE Denizi Kuşadası Körfezi'nde 4.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

1)EGE DENİZİ'NDE 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

EGE Denizi Kuşadası Körfezi'nde, AFAD verilerine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in Menderes ilçesi ve Aydın'ın Kuşadası ilçesi başta olmak üzere bölgede hissedilen depremde ilk bilgiye göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) verilerine göre, saat 08.26'da merkez üssü Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 6.97 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Aydın'ın yanı sıra İzmir'de de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk bilgilere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.