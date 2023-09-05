Ege'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, bir kişi hayatını kaybetti

Ege Denizi'nde Bulamaç Adası (Farmakonisi) açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Olayda 6'sı kadın, 3'ü çocuk toplamda 14 düzensiz göçmen kurtarıldı ve bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarılan göçmenler İleryoz (Leros) Adası'na götürüldü.

Ege'de Bulamaç Adası (Farmakonisi) açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan Sahil Güvenlik Biriminden yapılan açıklamaya göre, Bulamaç Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 6'sı kadın, 3'ü çocuk 14 düzensiz göçmen kurtarıldı, bir kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler İleryoz (Leros) Adası'na götürüldü.